Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Рибери принес извинения избитому журналисту

Комментариев: 0
Франк Рибери
Франк Рибери
Getty Images

Футболист мюнхенской Баварии Франк Рибери извинился перед французским журналистом Патриком Гийю, который раскритиковав действия игрока в матче с Боруссией (2:3), в ответ получил несколько пощечин.

Сегодня, 14 ноября, Гийю прибыл в офис Баварии, где в присутствии руководства клуба французский футболист извинился перед журналистом за свое поведение, сообщает издание Bild.de.

Сообщается, что журналист не будет подавать на Рибери в суд.

Поделись:
Теги: футбол, Бундеслига, Франк Рибери, Бавария
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Bild.de

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь