Футболист мюнхенской Баварии Франк Рибери извинился перед французским журналистом Патриком Гийю, который раскритиковав действия игрока в матче с Боруссией (2:3), в ответ получил несколько пощечин.

Сегодня, 14 ноября, Гийю прибыл в офис Баварии, где в присутствии руководства клуба французский футболист извинился перед журналистом за свое поведение, сообщает издание Bild.de.

Сообщается, что журналист не будет подавать на Рибери в суд.