Рибери принес извинения избитому журналисту
Футболист мюнхенской Баварии Франк Рибери извинился перед французским журналистом Патриком Гийю, который раскритиковав действия игрока в матче с Боруссией (2:3), в ответ получил несколько пощечин.
Сегодня, 14 ноября, Гийю прибыл в офис Баварии, где в присутствии руководства клуба французский футболист извинился перед журналистом за свое поведение, сообщает издание Bild.de.
Сообщается, что журналист не будет подавать на Рибери в суд.
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