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Бавария пригласила Зидана на пост главного тренера команды - источник

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Бавария готова заменить тренера, чтобы вернуть команде хорошие результаты.
Зинедин Зидан
Зинедин Зидан
Getty Images

Именитый тренер Зинедин Зидан в скором времени может перебраться в Германию.

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По информации El Chiringuito, мюнхенская Бавария предложила французскому специалисту возглавить команду. В клубе разочарованы текущем положением команды и рассчитывают, что Зидан сможет исправить ситуации и привести Баварию к очередному чемпионству.

Отметем, что по итогам 11 туров Бавария занимает 3-ю строчку в турнирной таблице, имея в своем активе 20 очков и отставая от лидирующей Боруссии Д на 7 очков.

Ранее сообщалось, что президент Баварии Ули Хенесс не планирует увольнять главного тренера команды Нико Ковача.

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Теги: Зинедин Зидан, Нико Ковач, Бавария, чемпионат Германии по футболу, Бундеслига, футбол, тренер, вне игры
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