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Рибери ударил журналиста после поражения Баварии

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Франк Рибери не сдержал эмоций после матча с дортмундской Боруссией.
Франк Рибери
Франк Рибери
Getty Images

Бавария уступила Боруссии Д со счетом 2:3 в матче 11-го тура чемпионата Германии. После поединка произошел неприятный инцидент с участием полузащитника Баварии Франка Рибери.

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Легендарный футболист не сдержал чувств и ударил журналиста beIN Sports Патрика Гюйу. По информации Bild, хавбек так отреагировал на критику в свой адрес.

Отметим, что дортмундская Боруссия на данный момент возглавляет турнирную таблицу Бундеслиги, имея в своем активе 27 очков, а Бавария занимает третью строчку и отстает от лидера на 7 баллов.

Ранее сообщалось, что главный тренер Баварии Нико Ковач не уйдет в отставку несмотря на неудачи команды на старте сезона.

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Теги: Франк Рибери, Бавария, чемпионат Германии по футболу, Бундеслига, футбол, скандал
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