Бавария уступила дортмундской Боруссии в матче 11-го тура чемпионата Германии.

Боруссия д - Бавария: видео голов и обзор матча twitter.com/bvb

Дортмундская Боруссия на своем поле обыграла Баварию в матче 11-го тура Бундеслиги. Гости первыми открыли счет благодаря голу Левандовски, который в этой встрече отметился дублем, однако не сумели удержать победу.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Боруссия - Бавария:

Боруссия Д – Бавария 3:2

Голы: Ройс, 49 (с пенальти), 67, Пако, 74 – Левандовски, 26, 53

Боруссия: Хитц - Пищек, Аканджи, Загаду, Ашраф – Витсель, Вайгль (Дауд, 46) – Санчо, Ройс, Бруун Ларсен (Дилейни, 82) – Гетце (Пако, 59)

Бавария: Нойер – Киммих, Боатенг, Хуммельс (Зюле, 65), Алаба – Мюллер (Вагнер, 82), Мартинес, Горецка – Гнабри (Санчеш, 74), Рибери — Левандовски

Предупреждения: Вайгль, Аканджи, Хитц — Рибери, Зюле, Вагнер.