Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Боруссия Д - Бавария 3:2 видео голов и обзор матча Бундеслиги

Комментариев: 0
Бавария уступила дортмундской Боруссии в матче 11-го тура чемпионата Германии.

Боруссия д - Бавария: видео голов и обзор матча
Боруссия д - Бавария: видео голов и обзор матча
twitter.com/bvb

Дортмундская Боруссия на своем поле обыграла Баварию в матче 11-го тура Бундеслиги. Гости первыми открыли счет благодаря голу Левандовски, который в этой встрече отметился дублем, однако не сумели удержать победу.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Боруссия - Бавария:

Боруссия Д – Бавария 3:2
Голы: Ройс, 49 (с пенальти), 67, Пако, 74 – Левандовски, 26, 53

Боруссия: Хитц - Пищек, Аканджи, Загаду, Ашраф – Витсель, Вайгль (Дауд, 46) – Санчо, Ройс, Бруун Ларсен (Дилейни, 82) – Гетце (Пако, 59)

Бавария: Нойер – Киммих, Боатенг, Хуммельс (Зюле, 65), Алаба – Мюллер (Вагнер, 82), Мартинес, Горецка – Гнабри (Санчеш, 74), Рибери — Левандовски

Предупреждения: Вайгль, Аканджи, Хитц — Рибери, Зюле, Вагнер. 

Поделись:
Теги: Боруссия Дортмунд, Бавария, чемпионат Германии по футболу, Бундеслига, футбол, видео голов, обзор матча
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь