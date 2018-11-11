Ройс: Боруссии рано думать о чемпионстве

Капитан дортмундского клуба поделился эмоциями от победы над Баварией.

Дортмундская Боруссия на своем поле обыграла Баварию со счетом 3:2 в матче 11-го тура чемпионата Германии. Впечатлениями от победы в важном поединке поделился капитан "шмелей" Марко Ройс.

"Это отлично, что мы лидируем в турнирной таблице, но Бавария - сильная команда, и говорить о чемпионстве еще слишком рано. Да и другие преследователи тоже не простые, например, Гладбах.

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Первым тайм нам дался тяжело, мы не могли найти свою игру, не все получалось реализовать, а Бавария великолепно прессинговала. Во втором тайме мы были увереннее и получился отличный матч", - приводит слова Ройса Bulinews.com.

Отметим, что по итогам 11-ти туров Боруссия Д возглавляет турнирную таблицу Бундеслиги, имея в своем активе 27 очков. Бавария на данный момент идет на третьем месте, отставая от лидера на 7 очков.

Ранее сообщалось, что полузащитник Баварии Арьен Роббен может покинуть клуб.