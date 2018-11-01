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Фанаты обвинили Баварию в расизме за костюм террориста на Хэллоуин

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Бавария подверглась массовой травле в Twitter из-за фотографии с Хэллоуинской вечеринки.
Фанаты обвинили Баварию в расизме за костюм террориста на Хэллоуин

Игрок мюнхенской Баварии Рафинья нарядился на Хэллоуин в национальный арабский костюм и взял в руки коробки с надписью “опасно“. 

Многие фанаты из арабских стран обиделись на фото и обвинили мюнхенцев в расизме. Бавария удалила твит, а Рафинья извинился, но атака продолжилась в комментариях к другим постам. 

“Хэллоуин - это страшный праздник с утрированными костюмами. Я никого не хотел обидеть или оскорбить чьи-то чувства этим маскарадом“, - передает слова футболиста Mirror.

Стоит отметить, что Криштиану Роналду также нарядился на Хэллоуин, надев маску страшного клоуна.

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