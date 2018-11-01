Фанаты обвинили Баварию в расизме за костюм террориста на Хэллоуин

Бавария подверглась массовой травле в Twitter из-за фотографии с Хэллоуинской вечеринки.

Игрок мюнхенской Баварии Рафинья нарядился на Хэллоуин в национальный арабский костюм и взял в руки коробки с надписью “опасно“.

Многие фанаты из арабских стран обиделись на фото и обвинили мюнхенцев в расизме. Бавария удалила твит, а Рафинья извинился, но атака продолжилась в комментариях к другим постам.

“Хэллоуин - это страшный праздник с утрированными костюмами. Я никого не хотел обидеть или оскорбить чьи-то чувства этим маскарадом“, - передает слова футболиста Mirror.

Bayern Munich defender Rafinha slammed for 'sick' costume at club's Halloween party https://t.co/3HliIycvLv pic.twitter.com/Uyp0vbVooa — Mirror Football (@MirrorFootball) 1 ноября 2018 г.

Стоит отметить, что Криштиану Роналду также нарядился на Хэллоуин, надев маску страшного клоуна.