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Писарро - второй игрок в истории Бундеслиги, который забил после 40

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Перуанец повторил достижение Мирко Вотавы.
Клаудио Писарро
Клаудио Писарро
Getty Images

В матче 9 тура Бундеслиги между Вердером и Байером (2:6) было установлено уникальное достижение.

Один из голов за бременцев забил Клаудио Писарро. Таким образом, он стал вторым в истории Бундеслиги футболистом, который забил после 40 лет, сообщает Bild.

Перуанец повторил рекорд Мирко Волтавы, который забил в августе 1996 года, когда ему тоже было 40 лет.

Ранее сообщалось, что футболист Челси Сеск Фабрегас попал в Книгу рекордов Гинесса.

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Теги: футбол, Вердер, Клаудио Писарро, Бундеслига
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Источник: bild.de

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