Писарро - второй игрок в истории Бундеслиги, который забил после 40
Перуанец повторил достижение Мирко Вотавы.
В матче 9 тура Бундеслиги между Вердером и Байером (2:6) было установлено уникальное достижение.
Один из голов за бременцев забил Клаудио Писарро. Таким образом, он стал вторым в истории Бундеслиги футболистом, который забил после 40 лет, сообщает Bild.
Перуанец повторил рекорд Мирко Волтавы, который забил в августе 1996 года, когда ему тоже было 40 лет.
Ранее сообщалось, что футболист Челси Сеск Фабрегас попал в Книгу рекордов Гинесса.
Полная версия правил