Перуанец повторил достижение Мирко Вотавы.

В матче 9 тура Бундеслиги между Вердером и Байером (2:6) было установлено уникальное достижение.

Один из голов за бременцев забил Клаудио Писарро. Таким образом, он стал вторым в истории Бундеслиги футболистом, который забил после 40 лет, сообщает Bild.

Перуанец повторил рекорд Мирко Волтавы, который забил в августе 1996 года, когда ему тоже было 40 лет.

Ранее сообщалось, что футболист Челси Сеск Фабрегас попал в Книгу рекордов Гинесса.