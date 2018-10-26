В Бундеслиге забили с пенальти на первой минуте матча

Подобное случилось впервые с 1996 года.

В Бундеслиге в матче Фрайбург – Боруссия Менхенгладбах случился редкий случай. Уже на первой минуте матча был назначен и реализован одиннадцатиметровый удар.

Пенальти был назначен за фол в штрафной в исполнении Янна Зоммера. Автором забитого мяча стал форвард хозяев Нильс Петерсен.

В последний раз на первой минуте гол с пенальти в Бундеслиге удавалось забить 22 года назад – тогда, 22 марта 1996 года, отличился игрок Гамбурга Харальд Шпрель.