Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Боруссия Д поздравила Ярмоленко с днем рождения

Комментариев: 0
Дортмундский клуб поздравил своего бывшего футболиста с праздником и пожелал ему скорейшего выздоровления.
Андрей Ярмоленко
Андрей Ярмоленко
Getty Images

Украинский полузащитник Вест Хэма Андрей Ярмоленко 23 октября празднует свой 29-й день рождения.

Читай также: Милевский - Ярмоленко: Терпения и здоровья, мой друг

Футболист уже получил множество поздравлений, в том числе и от бывшего клуба - дортмундской Боруссии. "Шмели" пожелали Ярмоленко скорейшего выздоровления.

Напомним, полузащитник Вест Хэма Андрей Ярмоленко получил травму ахилла в матче чемпионата Англии против Тоттенхэма. Футболисту сделали операцию в Лондоне и он выбыл из игры на шесть месяцев.

Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.

Поделись:
Теги: Андрей Ярмоленко, Боруссия Д, футбол, вне игры, день рождения, поздравление
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь