Дортмундский клуб поздравил своего бывшего футболиста с праздником и пожелал ему скорейшего выздоровления.

Украинский полузащитник Вест Хэма Андрей Ярмоленко 23 октября празднует свой 29-й день рождения.

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Футболист уже получил множество поздравлений, в том числе и от бывшего клуба - дортмундской Боруссии. "Шмели" пожелали Ярмоленко скорейшего выздоровления.

🍀 #HappyBirthday, Andrey #Yarmolenko!



Alles Gute zum 29. Geburtstag, viele Grüße nach London und vor allem: Werd schnell wieder fit! 🙏 pic.twitter.com/L2MDmu0DV7 — Borussia Dortmund (@BVB) 23 октября 2018 г.

Напомним, полузащитник Вест Хэма Андрей Ярмоленко получил травму ахилла в матче чемпионата Англии против Тоттенхэма. Футболисту сделали операцию в Лондоне и он выбыл из игры на шесть месяцев.

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