Боруссия Д поздравила Ярмоленко с днем рождения
Дортмундский клуб поздравил своего бывшего футболиста с праздником и пожелал ему скорейшего выздоровления.
Украинский полузащитник Вест Хэма Андрей Ярмоленко 23 октября празднует свой 29-й день рождения.
Читай также: Милевский - Ярмоленко: Терпения и здоровья, мой друг
Футболист уже получил множество поздравлений, в том числе и от бывшего клуба - дортмундской Боруссии. "Шмели" пожелали Ярмоленко скорейшего выздоровления.
🍀 #HappyBirthday, Andrey #Yarmolenko!— Borussia Dortmund (@BVB) 23 октября 2018 г.
Alles Gute zum 29. Geburtstag, viele Grüße nach London und vor allem: Werd schnell wieder fit! 🙏 pic.twitter.com/L2MDmu0DV7
Напомним, полузащитник Вест Хэма Андрей Ярмоленко получил травму ахилла в матче чемпионата Англии против Тоттенхэма. Футболисту сделали операцию в Лондоне и он выбыл из игры на шесть месяцев.
Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.
Полная версия правил