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Игрок Аугсбурга заплатил за проезд в 1000 раз больше, чем требовалось

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Бразилец Каюби был оштрафован за безбилетный проезд.
Каюби
Каюби
APA/AFP

Полузащитник немецкого футбольного клуба Аугсбург, бразилец Каюби должен заплатить штраф в размере 22,5 тысячи евро за безбилетный проезд. Такое решение принял суд 18 октября, сообщило издание Augsburger Allgemeine.

Футболиста поймали во время проезда без билета еще осенью 2017 года, когда он ехал поездом из Мюнхена в Аугсбург. Спортсмен возвращался с баварского пивного фетиваля Октоберфест.

Стоимость билета составляла 25 евро. 

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Сначала суд назначил футболисту штраф в 30 тысяч евро, но Каюби обжаловал его, после чего сумма была снижена. Стороны согласились с новым решением, поэтому процесс считается окончательно завершенным.

Футбольный клуб Аугсбург после семи матчей сезона 2018-2019 годов занимает 10-ю позицию в турнирной таблице первой Бундеслиги, а сам Каюби в этом сезоне забил один гол.

Ранее сообщалось, что игроки Баварии также посетили Октоберфест в Мюнхене.

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Теги: Бундеслига, чемпионат Германии по футболу
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