Лука Йович забил пять мячей в поединке против Фортуны.

Айнтрахт в матче 8 тура Бундеслиги разгромил Фортуну, забив 7 мячей.

Пять мячей забил 20-летний форвард Лука Йович, который стал самым молодым автором пента-трика в Бундеслиге, а также первым автором пента-трика в истории франкфуртцев.

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