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Президент Баварии раскритиковал Берната

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Ули Ханесс прокомментировал продажу полузащитника.
Хуан Бернат
Хуан Бернат
Getty Images

Президент Баварии Ули Ханесс объяснил, почему клуб решил продать Хуана Берната.

“Вы постоянно спрашиваете меня о продаже Берната. Складывается впечатление, что Бавария сильно от него зависела.

В матче Лиги Чемпионов против Севильи в прошлом году он собственными руками едва не выбил нас оттуда. Именно тогда было принято решение его продать“, - цитирует Ханесса издание Bulinews.com.

Ранее сообщалось, что Венгер может возглавить Баварию.

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Теги: футбол, Хуан Бернат, Ули Хенесс, Бавария (Мюнхен), Лига Чемпионов
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Источник: bulinews.com

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