Ули Ханесс прокомментировал продажу полузащитника.

Президент Баварии Ули Ханесс объяснил, почему клуб решил продать Хуана Берната.

“Вы постоянно спрашиваете меня о продаже Берната. Складывается впечатление, что Бавария сильно от него зависела.

В матче Лиги Чемпионов против Севильи в прошлом году он собственными руками едва не выбил нас оттуда. Именно тогда было принято решение его продать“, - цитирует Ханесса издание Bulinews.com.

Ранее сообщалось, что Венгер может возглавить Баварию.