Президент Баварии раскритиковал Берната
Ули Ханесс прокомментировал продажу полузащитника.
Президент Баварии Ули Ханесс объяснил, почему клуб решил продать Хуана Берната.
“Вы постоянно спрашиваете меня о продаже Берната. Складывается впечатление, что Бавария сильно от него зависела.
В матче Лиги Чемпионов против Севильи в прошлом году он собственными руками едва не выбил нас оттуда. Именно тогда было принято решение его продать“, - цитирует Ханесса издание Bulinews.com.
Ранее сообщалось, что Венгер может возглавить Баварию.
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