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Венгер сегодня может возглавить Баварию – Bild

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Арсен Венгер может сменить Нико Ковача на посту главного тренера Баварии.
Арсен Венгер
Арсен Венгер
Getty Images

Сегодня руководство Баварии может отправить в отставку главного тренера команды Нико Ковача. Об этом мюнхенцы объявят на специальной пресс-конференции, сообщает Bild.

По информации источника, Баварию возглавит бывший тренер Арсенала Арсен Венгер. Правда, французский специалист недавно уверял, что вернется к работе с 1-го января.

Бавария после семи туров идет на шестом месте, имея в своем активе лишь 13 очков. Мюнхенцы под руководством Ковача не могут выиграть четыре последних матча кряду.

Ранее сообщалось, что Зинедин Зидан может возглавить Баварию.

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Теги: футбол, Бавария, Арсен Венгер
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