Экс-тренер Арсенала надеется, что Месут Озил вернется в сборную Германии.

Бывший тренер Арсенала Арсен Венгер поделился своим мнением относительно полузащитника "канониров" Месута Озила и его решении покинуть состав сборной Германии после ЧМ-2018.

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"Я думаю, что сборная Германии нуждается в Озиле. Я искренне надеюсь, что Лев уговорит его вернуться в команду. Месут - высококлассный футболист, и он не был худшим на чемпионате мира в России.

Я не согласен с его решением завершить международную карьеру, ведь в Германии все с большим уважением относятся к нему и к его достижениям.

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У игроков пропадает мотивация, если они знают, что им не нужно быть готовым к играм за сборную на чемпионате мира или Европы. Поэтому, если Озил не будет выступать за сборную, то он рискует стать хуже", - приводит слова Венгера Sport Bild.

Напомним, после вылета с ЧМ-2018 Месут Озил обвинил чиновников в расизме и завершил карьеру в сборной Германии. Футболиста раскритиковал президент Баварии Ули Хенесс, а вот министр юстиции Турции Абдулхамит Гюль поддержал Озила.

Наставник сборной Германии Йоахим Лев, который хочет вернуть Озила в команду, специально прилетел в Лондон, однако его не пустили к футболисту.

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