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Кризис сборной Германии: Экс-чемпионы мира проиграли шесть матчей за год

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Подопечные Йоахима Лева не могут выиграть уже четыре матча подряд.
Сборная Германии проиграла 6 матчей за год
Сборная Германии проиграла 6 матчей за год
Getty Images

Чемпионы мира-2014 сборная Германии проводит не самый успешный год. Подопечные Йоахима Лева проиграли Франции со счетом 2:1 в рамках Лиги наций и занимают третьем место в турнирной таблице группы A1.

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Таким образом, немцы впервые в истории проиграли шесть матчей за календарный год, в том числе четыре игры - подряд. В последний раз сборная Германии выигрывала на ЧМ-2018 у Швеции (2:1).

Смотрите также видео голов и обзор матча Франция - Германия в Лиге наций.

Напомним, Лев возглавляет сборную Германии с 2006 года и именно он привел команду к победе на чемпионате мира в 2014 году.

Ранее сообщалось, что наставник сборной Германии Йоахим Лев считает Лигу наций хорошей задумкой.

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Теги: футбол, сборная Германии по футболу, Йоахим Лев, Лига наций
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Источник: Спорт bigmir)net

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