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Боатенг позвонил Моуринью и отказался от перехода в Манчестер Юнайтед - СМИ

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Жером Боатенг может остаться в Баварии или перебраться в ПСЖ.
Жером Боатенг
Жером Боатенг
Getty Images

Защитник Баварии Жером Боатенг мог стать игроком Манчестер Юнайтед, однако отказался от перехода.

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По информации журналиста Sky Sport Торбена Хоффманна, футболист лично связался с наставником "красных дьяволов" Жозе Моуринью и объяснил причины своего отказа. 29-летний защитник может остаться в Баварии или перейти в ПСЖ.

Как сообщает Bild, главный тренер мюнхенского клуба Нико Ковач вмешался в ситуацию и постарается уговорить футболиста продолжить выступать в Германии.

Ранее сообщалось, что полузащитник Баварии Артуро Видаль подписал контракт с Барселоной.

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Теги: Жером Боатенг, Нико Ковач, Бавария, чемпионат Германии по футболу, трансфер, Жозе Моуринью, Манчестер Юнайтед, ПСЖ, футбол
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