Боатенг позвонил Моуринью и отказался от перехода в Манчестер Юнайтед - СМИ
Защитник Баварии Жером Боатенг мог стать игроком Манчестер Юнайтед, однако отказался от перехода.
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По информации журналиста Sky Sport Торбена Хоффманна, футболист лично связался с наставником "красных дьяволов" Жозе Моуринью и объяснил причины своего отказа. 29-летний защитник может остаться в Баварии или перейти в ПСЖ.
Kann die Info @cfbayern bestätigen! Es gab ein Telefonat zwischen @JB17Official und #Mourinho— Torben Hoffmann (@Sky_Torben) 7 августа 2018 г.
Jeromé hat aus sportlichen Gründen abgesagt!
Für ihn fällt die Entscheidung zwischen @FCBayern (sehr gute Gespräche mit #Kovac) oder @PSG_inside @SkySportDE @SkySportNewsHD
Как сообщает Bild, главный тренер мюнхенского клуба Нико Ковач вмешался в ситуацию и постарается уговорить футболиста продолжить выступать в Германии.
Ранее сообщалось, что полузащитник Баварии Артуро Видаль подписал контракт с Барселоной.
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