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Рибери во время тренировки ударился о штангу и разбил голову

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Ветеран Баварии неудачно ударился о штангу.
Франк Рибери разбил голову на тренировке
Франк Рибери разбил голову на тренировке
twitter.com/Bayern_mania

Во время тренировки Баварии произошел неприятный инцидент.

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Легендарный игрок мюнхенского клуба Франк Рибери ударился головой о штангу и ему оказали медицинскую помощь.

Франк Рибери разбил голову на тренировке
Франк Рибери разбил голову на тренировке
twitter.com/Bayern_mania

35-летний футболист не сумел продолжить занятие и покинул поле с перебинтованной головой.

Франк Рибери разбил голову на тренировке
Франк Рибери разбил голову на тренировке
twitter.com/Bayern_mania

Представители Баварии не комментируют случившееся. Сроки восстановления Рибери на данный момент неизвестны.

Напомним, ветеран Баварии Франк Рибери продлил контракт с клубом еще на один сезон.

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Теги: Франк Рибери, Бавария, чемпионат Германии по футболу, футбол, травма, тренировка
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