Ветеран Баварии неудачно ударился о штангу.

Франк Рибери разбил голову на тренировке twitter.com/Bayern_mania

Во время тренировки Баварии произошел неприятный инцидент.

Читай также: Ярмоленко пропустил игру Вест Хэма из-за травмы

Легендарный игрок мюнхенского клуба Франк Рибери ударился головой о штангу и ему оказали медицинскую помощь.

Франк Рибери разбил голову на тренировке twitter.com/Bayern_mania

35-летний футболист не сумел продолжить занятие и покинул поле с перебинтованной головой.

Франк Рибери разбил голову на тренировке twitter.com/Bayern_mania

Представители Баварии не комментируют случившееся. Сроки восстановления Рибери на данный момент неизвестны.

Напомним, ветеран Баварии Франк Рибери продлил контракт с клубом еще на один сезон.

Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.