Рибери во время тренировки ударился о штангу и разбил голову
Ветеран Баварии неудачно ударился о штангу.
Во время тренировки Баварии произошел неприятный инцидент.
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Легендарный игрок мюнхенского клуба Франк Рибери ударился головой о штангу и ему оказали медицинскую помощь.
35-летний футболист не сумел продолжить занятие и покинул поле с перебинтованной головой.
Представители Баварии не комментируют случившееся. Сроки восстановления Рибери на данный момент неизвестны.
Напомним, ветеран Баварии Франк Рибери продлил контракт с клубом еще на один сезон.
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