Роберт Левандовски не покинет Баварию.

Председатель правления Баварии Карл-Хайнц Румменигге заверил, что клуб не будет продавать форварда Роберта Левандовски, даже если получит очень крупную сумму.

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“Если обсуждать Роберта, то мы хотим четко очертить свою позицию, как для людей в клубе, так и за его пределами: мы не собираемся его отпускать, даже если нам предложат крупную сумму денег.

Двери были и будут закрытыми. Мы довольны тем уровнем, который он показывает в Баварии, да и в мире не так много игроков, которые могут сравниться с Левандовским на позиции форварда.

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Вот поэтому мы абсолютно не заинтересованы в его продаже, даже за 100 или 150 миллионов евро. Мы хотим сохранить игроков топ-уровня“, - приводит слова Румменигге TZ.

Напомним, интерес к игроку Баварии Роберту Левандовски проявляют Челси и Реал.

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