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Игрок сборной Бельгии прошел медосмотр в Боруссии Д

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Аксель Витцель в скором времени станет игроком дортмундского клуба.
Аксель Витцель
Аксель Витцель
Getty Images

Полузащитник Аксель Витцель, выступающий в китайском Тяньцзинь Цюаньцзянь, в скором времени вернется в европейский чемпионат.

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По информации RTBF, в понедельник, 30 июля, игрок сборной Бельгии успешно прошел медицинское обследование в дортмундской Боруссии. В ближайшее время о переходе футболиста будет объявлено официально.

Выступление хавбека на ЧМ-2018 убедило руководство Боруссии в целесообразности этого трансфера, который оценивается в 20 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что украинский полузащитник Андрей Ярмоленко перешел из Боруссии Д в Вест Хэм.

Украинец уже определился с игровым номером, под которым будет выступать в Англии.

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Теги: Боруссия Д, чемпионат Германии по футболу, трансфер, Аксель Витцель, Тяньцзинь Цюаньцзянь, чемпионат китая, футбол, медосмотр
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