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Челси и Реал хотят купить у Баварии Левандовски

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Роберт Левандовски в ближайшие дни может покинуть Германию.
Роберт Левандовски
Роберт Левандовски
Getty Images

В трансфере форварда Баварии Роберта Левандовски заинтересованы лондонский Челси и мадридский Реал.

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По информации Daily Star, “сливочные“ предложили 100 миллионов евро за 29-летнего поляка, однако лондонцы пытаются уговорить мюнхенцев продать футболиста им. При этом источник утверждает, что Бавария не разрешает футболисту рассматривать предложения от других клубов.

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Наставник Челси Маурицио Сарри считает Левандовски главной трансферной целью “синих“, но, скорее всего, сделка заключена не будет - трансферное окно в АПЛ закрывается 9 августа.

Главный тренер Реала Хулен Лопетеги видит в Левандовски замену Криштиану Роналду, который перебрался в Ювентус.

Ранее сообщалось, что игрок Баварии Роберт Левандовски может стать игроком Манчестер Юнайтед и получать 505 тысяч в неделю.

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Теги: Роберт Левандовски, Бавария, чемпионат Германии по футболу, трансфер, Челси, Реал, футбол, вне игры
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