Артуро Видаль продолжит карьеру в Италии.

Полузащитник мюнхенской Баварии Артуро Видаль в скором времени может стать игроком Интера.

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Как сообщает Football Italia со ссылкой на Corriere dello Sport, итальянцы сумели прийти к соглашению с немцами по поводу суммы сделки.

Теперь Интер получил право провести переговоры с 31-летним футболистом и обсудить условия личного контракта.

Ранее сообщалось, что Бавария совершит трансфер 17-летнего канадского форварда Альфонсо Дэвиса.

Кроме того, мюнхенцы согласовали контракт с защитником Штутгарта и сборной Франции Бенжаменом Паваром.

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