Бавария согласилась продать Видаля в Интер - СМИ
Артуро Видаль продолжит карьеру в Италии.
Полузащитник мюнхенской Баварии Артуро Видаль в скором времени может стать игроком Интера.
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Как сообщает Football Italia со ссылкой на Corriere dello Sport, итальянцы сумели прийти к соглашению с немцами по поводу суммы сделки.
Теперь Интер получил право провести переговоры с 31-летним футболистом и обсудить условия личного контракта.
Ранее сообщалось, что Бавария совершит трансфер 17-летнего канадского форварда Альфонсо Дэвиса.
Кроме того, мюнхенцы согласовали контракт с защитником Штутгарта и сборной Франции Бенжаменом Паваром.
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