Председатель правления Баварии сообщил, что клуб подписал договор с Альфонсо Дэвисом.

Председатель правления Баварии Карл-Хайнц Румменигге подтвердил информацию о трансфере 17-летнего нападающего Ванкувер Уайткэпс Альфонсо Дэвиса.

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“Контракт уже подписан, однако Дэвису еще необходимо пройти медосмотр. Только после этого 1 января 2019 года он перейдет в Баварию“, - приводит слова Румменигге журналист Sky Sport Торбен Хоффман на своей страничке в Twitter.

#Rummenigge bringt ein klares Statement zu #Davies „Unterschrieben hat er aber es muss noch die medizinische Untersuchung gemacht werden und dann wird er zum 1. Januar 2019 @FCBayern kommen“@SkySportNewsHD @SkySportDE — Torben Hoffmann (@Sky_Torben) 24 июля 2018 г.

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По информации СМИ, Бавария заплатит за игрока сборной Канады 13 миллионов долларов и еще 2 миллиона долларов в качестве бонусов. Эта сумма станет рекордной для американской лиги.

В нынешнем сезоне MLS 17-летний футболист принял участие в 20 матчах, в которых забил 3 гола и сделал 6 результативных передач.

Ранее сообщалось, что Бавария согласовала трансфер защитника сборной Франции Бенжамена Павара.

Отмечалось, что состав мюнхенского клуба в ближайшее время покинет защитник Жером Боатенг.

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