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Бавария подтвердила трансфер талантливого 17-летнего канадского форварда

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Председатель правления Баварии сообщил, что клуб подписал договор с Альфонсо Дэвисом.
Альфонсо Дэвис (справа)
Альфонсо Дэвис (справа)
instagram.com/alphonsodaviess/

Председатель правления Баварии Карл-Хайнц Румменигге подтвердил информацию о трансфере 17-летнего нападающего Ванкувер Уайткэпс Альфонсо Дэвиса.

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“Контракт уже подписан, однако Дэвису еще необходимо пройти медосмотр. Только после этого 1 января 2019 года он перейдет в Баварию“, - приводит слова Румменигге журналист Sky Sport Торбен Хоффман на своей страничке в Twitter.

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По информации СМИ, Бавария заплатит за игрока сборной Канады 13 миллионов долларов и еще 2 миллиона долларов в качестве бонусов. Эта сумма станет рекордной для американской лиги. 

В нынешнем сезоне MLS 17-летний футболист принял участие в 20 матчах, в которых забил 3 гола и сделал 6 результативных передач.

Ранее сообщалось, что Бавария согласовала трансфер защитника сборной Франции Бенжамена Павара.

Отмечалось, что состав мюнхенского клуба в ближайшее время покинет защитник Жером Боатенг.

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Теги: Бавария, чемпионат Германии по футболу, трансфер, форвард, MLS, футбол, контракт
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