Левандовски показал, как тренируется вместе с очаровательной женой
Пока СМИ пишут о возможном уходе Роберта Левандовски из Баварии, поляк показывает, что держит себя в форме.
Форвард Баварии Роберт Левандовски активно тренируется и готовится к новому сезону.
29-летний футболист на своей страничке в Instagram показал, что занимается кикбоксингом.
Компанию поляку составила его жена - Анна, которая также поделилась снимками с тренировки со своими подписчиками.
Читай также: Девушка дня на ЧМ-2018: каратистка, которая родила Левандовски дочь
Жена Роберта не просто увлекается спортом. Анна обладает черным поясом по каратэ и является чемпионкой мира. У супругов есть дочь Клара, которая родилась в мае прошлого года.
Ранее сообщалось, что Роберт Левандовски решил остаться в Баварии.
Позже стало известно, что Манчестер Юнайтед хочет купить поляка у мюнхенского клуба.
Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.
Полная версия правил