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Левандовски показал, как тренируется вместе с очаровательной женой

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Пока СМИ пишут о возможном уходе Роберта Левандовски из Баварии, поляк показывает, что держит себя в форме.
Роберт Левандовски
Роберт Левандовски
instagram.com/_rl9/

Форвард Баварии Роберт Левандовски активно тренируется и готовится к новому сезону.

29-летний футболист на своей страничке в Instagram показал, что занимается кикбоксингом.

Роберт Левандовски
Роберт Левандовски
instagram.com/_rl9/

Компанию поляку составила его жена - Анна, которая также поделилась снимками с тренировки со своими подписчиками.

Роберт Левандовски и его супруга Анна
Роберт Левандовски и его супруга Анна
instagram.com/annalewandowskahpba/

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Жена Роберта не просто увлекается спортом. Анна обладает черным поясом по каратэ и является чемпионкой мира. У супругов есть дочь Клара, которая родилась в мае прошлого года.

Анна Левандовски
Анна Левандовски
instagram.com/annalewandowskahpba/

Ранее сообщалось, что Роберт Левандовски решил остаться в Баварии.

Позже стало известно, что Манчестер Юнайтед хочет купить поляка у мюнхенского клуба.

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Теги: Роберт Левандовски, Бавария, чемпионат Германии по футболу, футбол, вне игры, тренировка
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