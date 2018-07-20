Бавария согласовала контракт с защитником сборной Франции

Бенжамен Павар в скором времени станет игроком Баварии.

Защитник Штутгарта Бенжамен Павар в ближайшее время может стать игроком Баварии.

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Изначально переход 22-летнего футболиста был запланирован на будущий год, когда начнет действовать опция выкупа в размере 35 миллионов евро. Однако успешное выступление Павара в составе сборной Франции на ЧМ-2018 заставили мюнхенцев начать переговоры.

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По информации swr.de, Бавария хочет заполучить футболиста уже этим летом и согласовала условия личного контракта с Паваром. Помимо мюнхенцев на футболиста также претендуют ПСЖ, Тоттенхэм и Атлетико.

Ранее сообщалось, что Реал хочет досрочно вернуть игрока, которого отдал в аренду Баварии.

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