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Немецкий футбольный союз раскритиковал Озила и Гюндогана за фото с президентом Турции

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Игроки сборной Германии встретились с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Илкай Гюндоган и Месут Озил с президентом Турции
Илкай Гюндоган и Месут Озил с президентом Турции
twitter.com/akparti

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Лондон, где встретился с полузащитниками сборной Германии Месутом Озилом и Илкаем Гюндоганом.

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Игроки английских Арсенала и Манчестер Сити подарили турецкому президенту свои клубные футболки и сфотографировались с ним. Позже эти фотографии появились на официальной страничке в Twitter Партии справедливости и развития, лидером которой является Эрдоган.

Представители Немецкого футбольного союза (DFB) и чиновники Германии подвергли футболистов критике и посоветовали сосредоточиться на футболе.

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“Футбол и DFB разделяют те ценности, которые мистер Эрдоган не поддерживает в должной мере. Именно поэтому очень нехорошо, что игроки позволили привлечь себя к предвыборным маневрам президента“, - приводит слова президента DFB Райнхарда Гринделя Der Spiegel.

Озил и Гюндоган являются гражданами Германии, однако имеют турецкие корни. На встрече с Эрдоганом также присутствовал турецкий форвард Эвертона Дженк Тосун.

Ранее сообщалось, что хавбек сборной Германии Месут Озил может пропустить чемпионат мира в России из-за травмы.

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Теги: Месут Озил, Илкай Гюндоган, сборная Германии по футболу, футбол, вне игры, политика, президент Турции
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