Игроки сборной Германии встретились с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Илкай Гюндоган и Месут Озил с президентом Турции twitter.com/akparti

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Лондон, где встретился с полузащитниками сборной Германии Месутом Озилом и Илкаем Гюндоганом.

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Игроки английских Арсенала и Манчестер Сити подарили турецкому президенту свои клубные футболки и сфотографировались с ним. Позже эти фотографии появились на официальной страничке в Twitter Партии справедливости и развития, лидером которой является Эрдоган.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği İngiltere'nin başkenti Londra'da Premier Lig'de oynayan Türk futbolcu Cenk Tosun, Türk asıllı futbolcu Mesut Özil ve Türk asıllı futbolcu İlkay Gündoğan'ı kabul etti. pic.twitter.com/X3ZY8wwCsa — AK Parti (@Akparti) 14 травня 2018 р.

Представители Немецкого футбольного союза (DFB) и чиновники Германии подвергли футболистов критике и посоветовали сосредоточиться на футболе.

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“Футбол и DFB разделяют те ценности, которые мистер Эрдоган не поддерживает в должной мере. Именно поэтому очень нехорошо, что игроки позволили привлечь себя к предвыборным маневрам президента“, - приводит слова президента DFB Райнхарда Гринделя Der Spiegel.

Озил и Гюндоган являются гражданами Германии, однако имеют турецкие корни. На встрече с Эрдоганом также присутствовал турецкий форвард Эвертона Дженк Тосун.

Ранее сообщалось, что хавбек сборной Германии Месут Озил может пропустить чемпионат мира в России из-за травмы.

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