Украинец отличился в товарищеском матче против команды из третьего дивизиона Германии.

Дортмундская Боруссия провела результативный товарищеский матч с командой из третьего дивизиона Германии Цвиккау (4:4).

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Украинский хавбек Андрей Ярмоленко вышел на поле в стартовом составе и впервые после травмы отличился результативными действиями. На 16-й минуте встречи Ярмоленко сделал голевой пас на Серхио Гомеса.

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Во втором тайме Ярмоленко сумел забить гол. На 60-й минуте игры украинец откликнулся на прострел с фланга и в одно касание отправил мяч в сетку. После этого тренерский штаб заменил Ярмоленко.

За свой первый сезон в составе дортмундской Боруссии Ярмоленко провел 18 матчей в чемпионате Германии, в которых забил 3 гола и сделал 3 ассиста.

Напомним, украинский полузащитник Андрей Ярмоленко получил травму сухожилия в конце января и вернулся в общую группу дортмундской Боруссии в начале апреля.

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