Ярмоленко впервые после травмы забил гол за Боруссию Д
Дортмундская Боруссия провела результативный товарищеский матч с командой из третьего дивизиона Германии Цвиккау (4:4).
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Украинский хавбек Андрей Ярмоленко вышел на поле в стартовом составе и впервые после травмы отличился результативными действиями. На 16-й минуте встречи Ярмоленко сделал голевой пас на Серхио Гомеса.
GOAL! 0-1— Borussen ✍🏼 (@BorussenEdits) 14 травня 2018 р.
⚽️ @sergiogm_10 #FSVBVB pic.twitter.com/qqfMiREDaD
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Во втором тайме Ярмоленко сумел забить гол. На 60-й минуте игры украинец откликнулся на прострел с фланга и в одно касание отправил мяч в сетку. После этого тренерский штаб заменил Ярмоленко.
GOAL! 2-2— Borussen ✍🏼 (@BorussenEdits) 14 травня 2018 р.
⚽️ Yarmolenko#FSVBVB pic.twitter.com/2qpBScUlZq
За свой первый сезон в составе дортмундской Боруссии Ярмоленко провел 18 матчей в чемпионате Германии, в которых забил 3 гола и сделал 3 ассиста.
Напомним, украинский полузащитник Андрей Ярмоленко получил травму сухожилия в конце января и вернулся в общую группу дортмундской Боруссии в начале апреля.
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