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Защитник Манчестер Сити подписал контракт с немецким Штутгартом

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Пабло Маффео продолжит карьеру в Германии.
Пабло Маффео
Пабло Маффео
Getty Images

Защитник Манчестер Сити Пабло Маффео будет выступать в чемпионате Германии. 20-летний футболист подписал контракт с немецким Штутгартом.

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“Желаем удачи Пабло Маффео, который подписал контракт со Штутгардом из немецкой бундеслиги“, - написано на страничке Манчестер Сити в Twitter.

Испанец не провел ни одного официального матча за “горожан“, а два последних сезона находился в аренде в Жироне.

Ранее сообщалось, что голкипер Манчестер Сити Эдерсон продлил контракт с клубом на семь лет.

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Теги: Штутгарт, чемпионат Германии по футболу, контракт, футбол
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