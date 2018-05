Защитник Манчестер Сити Пабло Маффео будет выступать в чемпионате Германии. 20-летний футболист подписал контракт с немецким Штутгартом.

“Желаем удачи Пабло Маффео, который подписал контракт со Штутгардом из немецкой бундеслиги“, - написано на страничке Манчестер Сити в Twitter.

Испанец не провел ни одного официального матча за “горожан“, а два последних сезона находился в аренде в Жироне.

Best of luck to @pablomaffeo who has signed for Bundesliga side VfB Stuttgart on a permanent deal. #mancity pic.twitter.com/YEjsPQsqxl