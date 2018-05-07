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Официально: Рибери остается в Баварии еще на сезон

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Франк Рибери продлил контракт с Баварией.
Франк Рибери
Франк Рибери
getty

Легендарный полузащитник Баварии Франк Рибери подписал новый контракт с клубом.

Как сообщает официальный сайт клуба, 35-летний футболист останется в мюнхенском клубе минимум до лета 2019 года.

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"Я счастлив, что остался в этом большом клубе еще на один сезон. Мюнхен уже давно является моим домом. Я горд, что и дальше буду носить футболку Баварии", - приводит слова Рибери пресс-служба клуба.

 

#OhhhhFranckRibéry 😍 #Ribéry2019 #MiaSanMia #👑 #❤

Публикация от FC Bayern Official (@fcbayern)

Рибери защищает цвета мюнхенского клуба с 2007 года. 

Ранее сообщалось, что Бавария готова выложить 100 миллионов за звездного форварда Ювентуса Паулу Дибалу.

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Теги: Франк Рибери, Бавария, чемпионат Германии по футболу, футбол, контракт
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