Бавария хочет подписать Паулу Дибалу.

Бавария переживает по поводы формы форварда команды Роберта Левандовски, а также из-за слухов о его уходе, и начала поиска нового результативного бомбардира.

Читай также: Ульрайх принес извинения команде и фанатам за свой ляп в матче с Реалом

Как сообщает Bild, в сферу интересов мюнхенского клуба попал нападающий Ювентуса Паулу Дибала. Немецкий клуб готов предложить за футболиста крупную и непривычную для себя сумму - 100 миллионов евро, при том что до этого Бавария максимально платила 41,5 миллиона евро за трансфер Корентена Толиссо.

Напомним, пятилетнее соглашение с форвардом Ювентуса Паулу Дибалой хочет подписать испанский Атлетико.

Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.