Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Бавария выложит 100 миллионов за звезду Ювентуса - Bild

Комментариев: 0
Бавария хочет подписать Паулу Дибалу.
Паулу Дибала
Паулу Дибала
Getty Images

Бавария переживает по поводы формы форварда команды Роберта Левандовски, а также из-за слухов о его уходе, и начала поиска нового результативного бомбардира.

Читай также: Ульрайх принес извинения команде и фанатам за свой ляп в матче с Реалом

Как сообщает Bild, в сферу интересов мюнхенского клуба попал нападающий Ювентуса Паулу Дибала. Немецкий клуб готов предложить за футболиста крупную и непривычную для себя сумму - 100 миллионов евро, при том что до этого Бавария максимально платила 41,5 миллиона евро за трансфер Корентена Толиссо.

Напомним, пятилетнее соглашение с форвардом Ювентуса Паулу Дибалой хочет подписать испанский Атлетико.

Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.

Поделись:
Теги: Бавария, чемпионат Германии по футболу, трансфер, Паулу Дибала, Ювентус, чемпионат Италии по футболу, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь