Андре Виллаш-Боаш может стать главным тренером Боруссии Д.

Бывший главный тренер Челси, Тоттенхэма и Зенита Андре Виллаш-Боаш может возглавить дортмундскую Боруссию.

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Как сообщает France Football, немецкий клуб хочет вновь бороться за трофеи после двух неудачных сезонов. Представители дортмундской Боруссии уже контактировали с Виллаш-Боашем по поводу контракта. Отмечается, что специалист заинтересован в этой работе.

Последним клубом Виллаш-Боаша был Шанхай СИПГ, который он покинул в декабре 2017 года и взял перерыв в работе.

Ранее сообщалось, что Андре Виллаш-Боаш принял участие в ралли Дакара и попал в аварию.

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