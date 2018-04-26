Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Официально: Полузащитник Шальке покинет команду летом на правах свободного агента

Комментариев: 1
Максимилиан Майер
Максимилиан Майер
Getty Images

22-летний полузащитник Шальке Максимилиан Майер отказался вести переговоры с клубом о продлении контракта. Спортивный директор немецкого клуба Кристиан Хайдель сообщил, что Майер летом покинет команду на правах свободного агента.

Читай также: Немецкий клуб Аугсбург отстранил игрока за тайные переговоры с Шальке

“Майер совершенно точно покинет Шальке этим летом. Все мы отнеслись к этой ситуации профессионально и справляемся с ней. Ни у кого нет обиды по этому поводу“, - цитирует Хайделя пресс-служба клуба на официальной страничке в Twitter.


Ранее сообщалось, что украинский полузащитник Шальке Евгений Коноплянка попал в сборную 31-го тура Бундеслиги по версии Kicker.

Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.

Поделись:
Теги: Шальке, чемпионат Германии по футболу, футбол, Кристиан Хайдель
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
гость  (аноним)  26.04.2018, 15:26
Оценка:  0
гость
Случайно наткнулся на сайт с договорными матчами в футболе, не поверил что такое может быть, но решил проверить, уже несколько матчей зашло отлично, наверно единственный сайт с реальными договорняками. Сайт - 1einsider.com
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь