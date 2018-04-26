Официально: Полузащитник Шальке покинет команду летом на правах свободного агента

22-летний полузащитник Шальке Максимилиан Майер отказался вести переговоры с клубом о продлении контракта. Спортивный директор немецкого клуба Кристиан Хайдель сообщил, что Майер летом покинет команду на правах свободного агента.

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“Майер совершенно точно покинет Шальке этим летом. Все мы отнеслись к этой ситуации профессионально и справляемся с ней. Ни у кого нет обиды по этому поводу“, - цитирует Хайделя пресс-служба клуба на официальной страничке в Twitter.

#Heidel: @meyer_max7 wird den #S04 im Sommer defintiv verlassen. Wir gehen hochprofessionell mit der Situation um. Es gab und gibt kein böses Wort von beiden Seiten. pic.twitter.com/QlosP8B65r — FC Schalke 04 (@s04) 26 квітня 2018 р.



Ранее сообщалось, что украинский полузащитник Шальке Евгений Коноплянка попал в сборную 31-го тура Бундеслиги по версии Kicker.

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