После матча с Реалом Джером Боатенг задумался об уходе из Баварии.

Бавария уступила Реалу со счетом 1:2 в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов. На 34-й минуте встречи травму получил защитник мюнхенского клуба Джером Боатенг и покинул поле с помощью врачей.

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На данный момент неизвестно, насколько серьезное повреждение у Боатенга и сможет ли он сыграть в ответном матче в Мадриде. При этом, сам футболист намекнул, что летом вовсе может покинуть Баварию.

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“В Баварии я получил огромный опыт и пережил все, что мог. Сейчас моя карьера находится на том этапе, когда я должен ответить на вопросы о своих целях, о том, чего еще не достиг и хочу ли я играть в одном и том же клубе. Это жизненные вопросы“, - приводит слова Боатенга SkySport.de.

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Боатенг выступает за Баварию с 2011 года. За это время в составе мюнхенского клуба он 6 раз выиграл Бундеслигу, 3 раза Кубок и Суперкубок Германии, и по одному разу - Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Клубный ЧМ.

Ранее сообщалось, что защитника Баварии Джерома Боатенга подозревают в даче ложных показаний.

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