Коноплянка попал в сборную 31-го тура Бундеслиги по версии Kicker
Украинский полузащитник Шальке Евгений Коноплянка попал в сборную лучших игроков чемпионата Германии.
Полузащитник Шальке Евгений Коноплянка попал в список из 11 лучших игроков 31-го тура чемпионата Германии по версии издания Kicker.
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28-летний украинец попал в сборную тура по результатам поединка с Кельном (2:2), в котором Коноплянка отметился голом и результативной передачей.
Отметим, что в текущем сезоне Коноплянка забил шесть голов и сделал пять результативных передач в 26 матчах Бундеслиги.
Ранее сообщалось, что трансферная стоимость Евгения Коноплянки снизилась до 9 миллионов евро.
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