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Левандовски не собирается переходить в Реал

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Форвард Баварии заявил, что не планирует переезжать в Мадрид.
Роберт Левандовски
Роберт Левандовски
Getty Images

В течение текущего сезона в СМИ неоднократно появлялась информация о том, что форвард Баварии Роберт Левандовски покинет немецкий гранд и перейдет в мадридский Реал. Отмечалось, что с трансфером польского футболиста согласился наставник "сливочных" Зинедин Зидан.

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Некоторые источники утверждали, что Левандовски лично обратится к руководству Баварии с просьбой выставить его на трансфер. Однако футболист в своем последнем интервью опроверг слухи на эту тему.

"Рассматриваю ли я возможность трансфера в мадридский Реал? Нет, абсолютно точно нет", - заявил Левандовски в эфире польской радиостанции Polskie Radio.

Ранее сообщалось, что нападающий Баварии Роберт Левандовски может перейти в один из четырех топ-клубов Европы.

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Теги: Роберт Левандовски, Бавария, чемпионат Германии по футболу, футбол, Реал, чемпионат Испании по футболу, трансфер
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