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Боруссия Д планирует выкупить у Челси арендованного футболиста - СМИ

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Миши Батшуайи вскоре может окончательно стать игроком дортмундского клуба.
Миши Батшуайи
Миши Батшуайи
Getty Images

Дортмундская Боруссия рассчитывает выкупить у Челси бельгийского форварда Миши Батшуайи, которого немцы арендовали этой зимой. За 10 матчей в чемпионате Германии Батшуайи забил 7 голов.

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Нападающий получил травму в матче против Шальке и пропустит остаток сезона, однако у руководства клуба сложилось хорошее впечатление от его работы. Челси приобрел форварда в 2016 году у Марселя за 40 миллионов евро и готов продать его Боруссии Д за 58 миллионов евро, сообщает Evening Standard.

Издание отмечает, что дортмундцы могут позволить себе столь дорогую покупку за счет средств, полученных от перехода Пьер-Эмерика Обамеянга в Арсенал этой зимой.

Ранее сообщалось, что летом состав дортмундской Боруссии может покинуть украинский полузащитник Андрей Ярмоленко.

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Теги: Миши Батшуайи, Боруссия Д, чемпионат Германии по футболу, футбол, Челси, трансфер
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