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Новый тренер Баварии хочет пригласить в команду игрока Ливерпуля

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Нико Ковач, который займет должность главного тренера Баварии этим летом, надеется подписать Эмре Джана.
Эмре Джан
Эмре Джан
Getty Images

Полузащитник Ливерпуля Эмре Джан, который не может договориться с клубом о продлении контракта, вероятно, покинет команду на правах свободного агента этим летом.

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В услугах футболиста был заинтересован Ювентус, который предлагал ему пятилетнее соглашение с окладом в 5 миллионов евро за сезон. Однако у туринцев появился конкурент в лице наставника Айнтрахта Нико Ковача, который в конце сезона возглавит Баварию.

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Как сообщает La Gazzetta dello Sport, хорватский специалист восхищается талантом Джана и лично выразил заинтересованность в подписании футболиста Баварией.

Напомним, полузащитник Ливерпуля Эмре Джан пропустит остаток сезона из-за травмы спины.

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Теги: Нико Ковач, Бавария, чемпионат Германии по футболу, Эмре Джан, Ливерпуль, чемпионат Англии по футболу, футбол
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