Новый тренер Баварии хочет пригласить в команду игрока Ливерпуля
Полузащитник Ливерпуля Эмре Джан, который не может договориться с клубом о продлении контракта, вероятно, покинет команду на правах свободного агента этим летом.
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В услугах футболиста был заинтересован Ювентус, который предлагал ему пятилетнее соглашение с окладом в 5 миллионов евро за сезон. Однако у туринцев появился конкурент в лице наставника Айнтрахта Нико Ковача, который в конце сезона возглавит Баварию.
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Как сообщает La Gazzetta dello Sport, хорватский специалист восхищается талантом Джана и лично выразил заинтересованность в подписании футболиста Баварией.
Напомним, полузащитник Ливерпуля Эмре Джан пропустит остаток сезона из-за травмы спины.
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