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В Германии судья вернул команды с перерыва и назначил пенальти из-за видеоповтора

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Немецкий арбитр вначале отправил команды на перерыв, а потом посмотрел повтор и назначил пенальти за упущенное им нарушение.
Арбитр вернул команды с перерыва и назначил пенальти
Арбитр вернул команды с перерыва и назначил пенальти
twitter.com/Mainz05en

В матче 30-го тура чемпионата Германии между Майнцом и Фрайбургом была продемонстрирована работа системы видеоповторов.

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После первого тайма футболисты покинули поле и отправились в подтрибунное помещение, однако видеоассистенты посоветовали главному арбитру Гвидо Винкманну пересмотреть заключительный эпизод тайма в штрафной Фрайбурга.

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После просмотра повтора судья вернул команды на поле и назначил пенальти, который реализовал аргентинский хавбек Майнца Пабло Де Бласис. В итоге матч завершился со счетом 2:0 в пользу Майнца.

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Отметим, что в этом же поединке произошел неприятный инцидент - перед началом второго тайма фанаты закидали поле рулонами туалетной бумаги в качестве акции протеста против проведения матчей по понедельникам. Начало второго тайма пришлось отложить, пока стюарды не привели поле в порядок.

Ранее сообщалось, что российский фанат кинул живого петуха в тренера любимой команды.

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Теги: Майнц, Фрайбург, чемпионат Германии по футболу, футбол, прикол, видеоповторы
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