Немецкий арбитр вначале отправил команды на перерыв, а потом посмотрел повтор и назначил пенальти за упущенное им нарушение.

Арбитр вернул команды с перерыва и назначил пенальти twitter.com/Mainz05en

В матче 30-го тура чемпионата Германии между Майнцом и Фрайбургом была продемонстрирована работа системы видеоповторов.

Читай также: Тренер Тоттенхэма - о видеоповторах: Они могут уничтожить эмоции футбола

После первого тайма футболисты покинули поле и отправились в подтрибунное помещение, однако видеоассистенты посоветовали главному арбитру Гвидо Винкманну пересмотреть заключительный эпизод тайма в штрафной Фрайбурга.

Читай также: В ФИФА подтвердили введение видеоповторов на ЧМ-2018

После просмотра повтора судья вернул команды на поле и назначил пенальти, который реализовал аргентинский хавбек Майнца Пабло Де Бласис. В итоге матч завершился со счетом 2:0 в пользу Майнца.

In Germany tonight:



—Mainz have penalty appeal turned down

—Half-time

—Referee checks VAR and decides it was a penalty

—Referee brings players back out

—Mainz score the penalty

—Half-time (again)

—Mainz fans protest against Monday night kick-offs at start of second half



👀 pic.twitter.com/zEgmb39y73 — B/R Football (@brfootball) 16 квітня 2018 р.

Смотри также: Немецкие фанаты закидали поле конфетами, которые с удовольствием попробовал арбитр

Отметим, что в этом же поединке произошел неприятный инцидент - перед началом второго тайма фанаты закидали поле рулонами туалетной бумаги в качестве акции протеста против проведения матчей по понедельникам. Начало второго тайма пришлось отложить, пока стюарды не привели поле в порядок.

Ранее сообщалось, что российский фанат кинул живого петуха в тренера любимой команды.

Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.