В Германии судья вернул команды с перерыва и назначил пенальти из-за видеоповтора
В матче 30-го тура чемпионата Германии между Майнцом и Фрайбургом была продемонстрирована работа системы видеоповторов.
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После первого тайма футболисты покинули поле и отправились в подтрибунное помещение, однако видеоассистенты посоветовали главному арбитру Гвидо Винкманну пересмотреть заключительный эпизод тайма в штрафной Фрайбурга.
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После просмотра повтора судья вернул команды на поле и назначил пенальти, который реализовал аргентинский хавбек Майнца Пабло Де Бласис. В итоге матч завершился со счетом 2:0 в пользу Майнца.
In Germany tonight:— B/R Football (@brfootball) 16 квітня 2018 р.
—Mainz have penalty appeal turned down
—Half-time
—Referee checks VAR and decides it was a penalty
—Referee brings players back out
—Mainz score the penalty
—Half-time (again)
—Mainz fans protest against Monday night kick-offs at start of second half
👀 pic.twitter.com/zEgmb39y73
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Отметим, что в этом же поединке произошел неприятный инцидент - перед началом второго тайма фанаты закидали поле рулонами туалетной бумаги в качестве акции протеста против проведения матчей по понедельникам. Начало второго тайма пришлось отложить, пока стюарды не привели поле в порядок.
Die Reinigungskräfte haben nach der Pause alle Hände voll zu tun #m05scf #mainz05 pic.twitter.com/i03Vfd5k1j— Michael Ebert (@michael60318) 16 квітня 2018 р.
Ранее сообщалось, что российский фанат кинул живого петуха в тренера любимой команды.
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