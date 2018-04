В матче 30-го тура чемпионата Германии между Майнцом и Фрайбургом была продемонстрирована работа системы видеоповторов.

Читай также: Тренер Тоттенхэма - о видеоповторах: Они могут уничтожить эмоции футбола

После первого тайма футболисты покинули поле и отправились в подтрибунное помещение, однако видеоассистенты посоветовали главному арбитру Гвидо Винкманну пересмотреть заключительный эпизод тайма в штрафной Фрайбурга.

Читай также: В ФИФА подтвердили введение видеоповторов на ЧМ-2018

После просмотра повтора судья вернул команды на поле и назначил пенальти, который реализовал аргентинский хавбек Майнца Пабло Де Бласис. В итоге матч завершился со счетом 2:0 в пользу Майнца.

In Germany tonight:



—Mainz have penalty appeal turned down

—Half-time

—Referee checks VAR and decides it was a penalty

—Referee brings players back out

—Mainz score the penalty

—Half-time (again)

—Mainz fans protest against Monday night kick-offs at start of second half



👀 pic.twitter.com/zEgmb39y73