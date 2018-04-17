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Фанат Боруссии М после поражения команды в выездном матче изнасиловал девушку

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19-летняя девушка была изнасилована болельщиком Боруссии из Менхенгладбаха в поезде по дороге из Мюнхена.
Фанат Боруссии М после поражения команды в выездном матче изнасиловал девушку
Фанат Боруссии М после поражения команды в выездном матче изнасиловал девушку
Getty Images

Боруссия из Менхенгладбаха на выезде проиграла Баварии со счетом 5:1 в рамках 30-го тура чемпионата Германии. В поезде, на котором фанаты Боруссии возвращались из Мюнхена после поединка, произошло преступление - один из болельщиков изнасиловал 19-летнюю девушку.

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Пострадавшая сразу после инцидента обратилась в полицию, в результате чего был остановлен поезд и ее увезли в больницу на осмотр. В Менхенгладбахе полиция допросила всех пассажиров поезда и выявила подозреваемого в совершении преступления.

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“Это ужасная ситуация, которую мы, естественно, осуждаем. Мы надеемся, что виновник будет привлечен к ответственности. Нам жаль, что имя нашего клуба теперь связано с таким страшным преступлением“, - говорится в заявлении клуба на официальном сайте Боруссии М.

Ранее сообщалось, что экс-форварда Милана приговорили к тюремному заключению за групповое изнасилование.

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Теги: Боруссия М, чемпионат Германии по футболу, футбол, вне игры, фанат, скандал, изнасилование
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Комментариев (1)
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ВолодяГрОЙсман    17.04.2018, 09:52
Оценка:  0
ВолодяГрОЙсман
Был у меня приятель,редкий гад,хвастался как в АТО тоже грабил,насиловал и убивал со своими сослуживцами-подельниками...На днях его закопали.Цирроз печени.
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