Нико Ковач вступит в должность 1 июля 2018 года.

Главный тренер Айнтрахта Нико Ковач в конце сезона заменит на посту наставника Баварии Юппа Хайнкеса.

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Как сообщает Kicker, мюнхенцы заплатили Айнтрахту сумму отступных за специалиста в размере 2,2 миллиона евро. Вместе с тренером в команду также перейдет его брат и ассистент Роберт Ковач. Хорват подписал с Баварией соглашение сроком на два года, которое вступит в силу 1 июля 2018 года.

Ковач выступал за мюнхенский клуб с 2001 по 2003 год и выиграл в его составе Межконтинентальный Кубок (2001) и чемпионат Германии (2003).

Ранее сообщалось, что наставник Милана Дженнаро Гаттузо подписал трехлетнее соглашение с клубом.

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