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Великолепный удар пяткой голкипера молодежки Майнца, благодаря которому он сравнял счет

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Вратарь молодежной команды Майнца Финн Дамен решил помочь своей команде во время штрафного.

Немецкие молодежные команды Майнц и Штутгарт сыграли со счетом 1:1. Майнц проигрывал в этом поединке, пока в добавленное время гол не забил голкипер Финн Дамен.

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20-летний вратарь пошел в чужую штрафную на второй компенсированной минуте во время исполнения свободного удара. Дамен сумел забить в ворота Штутгарта изящным ударом пяткой.

Ранее сообщалось, что в испанской Сегунде был забит шикарный гол, который залетел в сетку по нереальной траектории.

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Теги: Майнц, Германия, футбол, видео
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