Великолепный удар пяткой голкипера молодежки Майнца, благодаря которому он сравнял счет
Вратарь молодежной команды Майнца Финн Дамен решил помочь своей команде во время штрафного.
Немецкие молодежные команды Майнц и Штутгарт сыграли со счетом 1:1. Майнц проигрывал в этом поединке, пока в добавленное время гол не забил голкипер Финн Дамен.
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20-летний вратарь пошел в чужую штрафную на второй компенсированной минуте во время исполнения свободного удара. Дамен сумел забить в ворота Штутгарта изящным ударом пяткой.
Insane scenario. #Mainz05 youth team keeper Finn Dahmen scores back-heel goal in over-time!!!#goal #GoalOfTheDay #mainz pic.twitter.com/nR8LeKaIIe— Aurimas Adomaitis (@AdomaitisAuris) 12 апреля 2018 г.
Ранее сообщалось, что в испанской Сегунде был забит шикарный гол, который залетел в сетку по нереальной траектории.
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