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Бавария продлит контракт с легендарным полузащитником на один год

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Франк Рибери подпишет новое соглашение с мюнхенским клубом.
Франк Рибери
Франк Рибери
Getty Images

Мюнхенская Бавария и полузащитник команды Франк Рибери достигли договоренности относительно вопроса продления контракта. Об этом сообщает Kicker.

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Соглашение француза с немецким клубом рассчитано до лета 2018 года. Стороны договорились о продлении контракта на один год до лета 2019 года.

35-летний футболист играет за Баварию с 2007 года. В текущем сезоне Рибери сыграл 19 матчей в чемпионате Германии, забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу.

Напомним, другой именитый игрок Баварии Арьен Роббен признался, что начинает терять терпение из-за контракта.

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Теги: Франк Рибери, Бавария, чемпионат Германии по футболу, футбол, контракт
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