Франк Рибери подпишет новое соглашение с мюнхенским клубом.

Мюнхенская Бавария и полузащитник команды Франк Рибери достигли договоренности относительно вопроса продления контракта. Об этом сообщает Kicker.

Читай также: Бавария спокойно вышла в полуфинал Лиги чемпионов

Соглашение француза с немецким клубом рассчитано до лета 2018 года. Стороны договорились о продлении контракта на один год до лета 2019 года.

35-летний футболист играет за Баварию с 2007 года. В текущем сезоне Рибери сыграл 19 матчей в чемпионате Германии, забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу.

Напомним, другой именитый игрок Баварии Арьен Роббен признался, что начинает терять терпение из-за контракта.

Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.