Бавария продлит контракт с легендарным полузащитником на один год
Франк Рибери подпишет новое соглашение с мюнхенским клубом.
Мюнхенская Бавария и полузащитник команды Франк Рибери достигли договоренности относительно вопроса продления контракта. Об этом сообщает Kicker.
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Соглашение француза с немецким клубом рассчитано до лета 2018 года. Стороны договорились о продлении контракта на один год до лета 2019 года.
35-летний футболист играет за Баварию с 2007 года. В текущем сезоне Рибери сыграл 19 матчей в чемпионате Германии, забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу.
Напомним, другой именитый игрок Баварии Арьен Роббен признался, что начинает терять терпение из-за контракта.
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