Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Левандовски может перейти в один из четырех топ-клубов Европы - СМИ

Комментариев: 0
Роберт Левандовски летом собирается покинуть Баварию.
Роберт Левандовски
Роберт Левандовски
Getty Images

Форвард мюнхенской Баварии Роберт Левандовски собирается покинуть клуб в летнее трансферное окно и имеет предложения из четырех клубов.

Читай также: Игроки Баварии организовали “тайную вечеринку“ в честь шестого чемпионства подряд

Как сообщает L'Equipe, 29-летний нападающий обсудит контракты с такими топ-клубами Европы, как мадридский Реал, лондонский Челси, французский ПСЖ и еще одной командой, название которой на данный момент не оглашается.

Отмечается, что эти клубы готовы заплатить мюнхенцам 100 миллионов евро за поляка.

Напомним, мюнхенская Бавария без проблем вышла в полуфинал Лиги чемпионов. На нашем сайте можно посмотреть обзор матча Бавария - Севилья.

Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.

Поделись:
Теги: Роберт Левандовски, Бавария, чемпионат Германии по футболу, трансфер, Реал, Челси, ПСЖ, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь