Роберт Левандовски летом собирается покинуть Баварию.

Форвард мюнхенской Баварии Роберт Левандовски собирается покинуть клуб в летнее трансферное окно и имеет предложения из четырех клубов.

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Как сообщает L'Equipe, 29-летний нападающий обсудит контракты с такими топ-клубами Европы, как мадридский Реал, лондонский Челси, французский ПСЖ и еще одной командой, название которой на данный момент не оглашается.

Отмечается, что эти клубы готовы заплатить мюнхенцам 100 миллионов евро за поляка.

Напомним, мюнхенская Бавария без проблем вышла в полуфинал Лиги чемпионов. На нашем сайте можно посмотреть обзор матча Бавария - Севилья.

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