Футболисты мюнхенского клуба решили отпраздновать очередной чемпионский титул.

Мюнхенская Бавария завоевала шестой чемпионский титул за пять туров до конца чемпионата Германии. Футболисты решили отпраздновать это событие, хотя руководство уверяло, что не будет никаких вечеринок до ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с Севильей.

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Как сообщает Bild, игроки посетили шикарный ресторан "Burger & Lobster Bank", где организовали "тайную вечеринку". Форвард Баварии Роберт Левандовски приехал на торжество на своем роскошном красном Ferrari.

Роберт Левандовски прибыл на вечеринку на Ferrari bild.de/

Празднование не пропустил и Кингсли Коман, который пришел на костылях из-за травмы голеностопа, полученной в конце февраля.

Кингсли Коман пришел на торжество на костылях bild.de/

А вот Джошуа Киммо и Матс Хуммельс прикатили в ресторан на велосипедах.

Джошуа Киммо и Матс Хуммельс приехали на велосипедах bild.de/

Стоит отметить, что во время празднования футболисты не употребляли спиртных напитков в большом количестве и лишь немного расслабились перед важным поединком в Лиге чемпионов.

Ранее сообщалось, что в конце сезона Баварию возгласит тренер Айнтрахта Нико Ковач.

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