Игроки Баварии организовали "тайную вечеринку" в честь шестого чемпионства подряд
Мюнхенская Бавария завоевала шестой чемпионский титул за пять туров до конца чемпионата Германии. Футболисты решили отпраздновать это событие, хотя руководство уверяло, что не будет никаких вечеринок до ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с Севильей.
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Как сообщает Bild, игроки посетили шикарный ресторан "Burger & Lobster Bank", где организовали "тайную вечеринку". Форвард Баварии Роберт Левандовски приехал на торжество на своем роскошном красном Ferrari.
А вот Джошуа Киммо и Матс Хуммельс прикатили в ресторан на велосипедах.
Ранее сообщалось, что в конце сезона Баварию возгласит тренер Айнтрахта Нико Ковач.
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