Нико Ковач может встать у руля Баварии в конце сезона.

Главный тренер Баварии Юпп Хайнкес покинет свою должность в конце сезона. Председатель правления мюнхенцев Карл-Хайнц Румменигге пообещал назвать имя нового тренера в конце месяца.

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Как сообщает Bild, основным претендентом на пост является наставник Айнтрахта Нико Ковач. Специалист хорошо знаком со спортивным директором Баварии Хасаном Салихамиджичем, с которым они играли вместе в Мюнхене с 2001 по 2003 год.

Ранее немецкие СМИ озвучивали кандидатуру Томаса Тухеля, однако Румменигге сообщил, что тот уже подписал контракт с другим клубом.

Напомним, лидер Баварии Роберт Левандовски собирается обратится к руководству с просьбой выставить его на трансфер.

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