Андрей Ярмоленко приступил к тренировкам с командой.

Полузащитник дортмундской Боруссии Андрей Ярмоленко получил травму сухожилия в конце января. Украинец восстановился после травмы и уже приступил к тренировкам в общей группе.

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На официальной страничке немецкого клуба в Twitter было опубликовано видео тренировочного процесса, на котором присутствует Ярмоленко. Помимо украинца в общей группе занимались Марко Ройс и Омер Топрак.

В текущем сезоне украинский футболист провел 16 матчей за “шмелей“ в чемпионате Германии, в которых 3 раза забил в ворота соперника и отдал 3 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что украинский хавбек Андрей Ярмоленко может покинуть дортмундскую Боруссию летом.

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