Ярмоленко вернулся в общую группу Боруссии Д
Полузащитник дортмундской Боруссии Андрей Ярмоленко получил травму сухожилия в конце января. Украинец восстановился после травмы и уже приступил к тренировкам в общей группе.
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На официальной страничке немецкого клуба в Twitter было опубликовано видео тренировочного процесса, на котором присутствует Ярмоленко. Помимо украинца в общей группе занимались Марко Ройс и Омер Топрак.
🏃 Training beim BVB - Andrey #Yarmolenko, @woodyinho und Ömer #Toprak sind endlich wieder dabei! 💪 pic.twitter.com/BJ3EVXKik3— Borussia Dortmund (@BVB) 5 апреля 2018 г.
В текущем сезоне украинский футболист провел 16 матчей за “шмелей“ в чемпионате Германии, в которых 3 раза забил в ворота соперника и отдал 3 результативные передачи.
Ранее сообщалось, что украинский хавбек Андрей Ярмоленко может покинуть дортмундскую Боруссию летом.
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