Мануэль Нойер практически восстановился после перелома.

Голкипер Баварии Мануэль Нойер, который сломал стопу 19 сентября прошлого года и перенес операцию, приступил к первой облегченной тренировке с мячом.

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“Все хорошо, но впереди еще много работы. Я не знаю, как долго буду набирать форму. Сейчас я готов на 80%, и я рассчитываю выйти на поле до конца этого сезона“, - приводит слова Нойера bundesliga.com.

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Ранее Нойер уже тренировался - футболист провел 20-минутную пробежку на открытом воздухе в конце марта на свой день рождения. Однако именно с мячом до сегодняшнего дня Нойер не занимался.

Беговая тренировка Мануэля Нойера fcbayern.com/en

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Первоначально Нойер сломал стопу в апреле прошлого года матче 1/4 финала Лиги чемпионов против Реала. Он вернулся к тренировкам в августе, однако в сентябре случился рецидив. Врачи пришли к выводу, что голкипер слишком рано приступил к занятиям.

Ранее сообщалось, что защитник Милана Андреа Конти провел полгода в лазарете и вновь вынужден сделать операцию.

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