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Трансферная стоимость Коноплянки снизилась до 9 миллионов евро

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Полузащитник Шальке Евгений Коноплянка вновь подешевел на трансферном рынке.
Евгений Коноплянка
Евгений Коноплянка
instagram.com/konoplyanka.official/

Трансферная стоимость украинского полузащитника Шальке Евгения Коноплянки снизилась на 3,5 миллиона евро по версии Transfermarkt.

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В конце декабря 28-летний украинец оценивался в 12,5 миллионов евро, однако сейчас его стоимость равняется 9 миллионов евро.

Трансферная стоимость Евгения Коноплянки
Трансферная стоимость Евгения Коноплянки
transfermarkt.com/

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Отметим, что максимальная трансферная стоимость Евгения Коноплянки была 25 миллионов евро летом 2016 года, когда он был игроком испанской Севильи.

В текущем сезоне  украинец сыграл 24 матча за Шальке во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что трансферная стоимость украинского игрока Манчестер Сити Александра Зинченко выросла на 1,5 миллиона евро.

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Теги: Евгений Коноплянка, Шальке, чемпионат Германии по футболу, футбол
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