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Ярмоленко может покинуть Боруссию Д летом - СМИ

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Руководство дортмундской Боруссии планирует провести чистку состава.
Андрей Ярмоленко (слева)
Андрей Ярмоленко (слева)
twitter.com/Yarmolenko_9

Дортмундская Боруссия собирается внести изменения в состав команды. Об этом сообщает Bild.

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По информации источника, команду может покинуть 6 игроков, среди которых и украинец Андрей Ярмоленко. Помимо него в список возможных трансферов попали Джереми Толян, Нури Шахин, Гонсало Кастро, Александр Исаак и Эрик Дурм.

Ярмоленко не выходит на поле с 27 января этого года из-за травмы.

Ранее сообщалось, что в конце сезона Петер Штегер уйдет с поста главного тренера Боруссии Д.

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Теги: Андрей Ярмоленко, Боруссия Д, чемпионат Германии по футболу, футбол
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