Ярмоленко не выйдет на поле и продолжит восстановление после травмы
Главный тренер дортмундской Боруссии Петер Штегер сообщил, что полузащитник Андрей Ярмоленко не сможет помочь команде в матче 29-го тура чемпионата Германии против Штутгарта. Встреча состоится в воскресенье, 8 апреля.
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“Появление Ярмоленко в воскресном матче полностью исключено, однако на поле могут выйти Марко Ройс и Омер Топрак“, - приводит слова Штегера Der Westen.
Напомним, хавбек Боруссии Д Андрей Ярмоленко получил травму сухожилия в матче против Фрайбурга, который состоялся 27 января. Из-за этого футболист не смог принять участие в товарищеских матчах сборной Украины.
Отмечалось, что Андрей Ярмоленко приступил к беговым упражнениям и в скором времени должен вернуться в игру.
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