Украинский полузащитник дортмундской Боруссии Андрей Ярмоленко пока не готов выйти на поле.

Главный тренер дортмундской Боруссии Петер Штегер сообщил, что полузащитник Андрей Ярмоленко не сможет помочь команде в матче 29-го тура чемпионата Германии против Штутгарта. Встреча состоится в воскресенье, 8 апреля.

Читай также: Леоненко: Я всегда буду травить Ярмоленко

“Появление Ярмоленко в воскресном матче полностью исключено, однако на поле могут выйти Марко Ройс и Омер Топрак“, - приводит слова Штегера Der Westen.

Напомним, хавбек Боруссии Д Андрей Ярмоленко получил травму сухожилия в матче против Фрайбурга, который состоялся 27 января. Из-за этого футболист не смог принять участие в товарищеских матчах сборной Украины.

Отмечалось, что Андрей Ярмоленко приступил к беговым упражнениям и в скором времени должен вернуться в игру.

Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.