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Ярмоленко не выйдет на поле и продолжит восстановление после травмы

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Украинский полузащитник дортмундской Боруссии Андрей Ярмоленко пока не готов выйти на поле.
Андрей Ярмоленко (справа)
Андрей Ярмоленко (справа)
instagram.com/bvb09/

Главный тренер дортмундской Боруссии Петер Штегер сообщил, что полузащитник Андрей Ярмоленко не сможет помочь команде в матче 29-го тура чемпионата Германии против Штутгарта. Встреча состоится в воскресенье, 8 апреля.

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“Появление Ярмоленко в воскресном матче полностью исключено, однако на поле могут выйти Марко Ройс и Омер Топрак“, - приводит слова Штегера Der Westen.

Напомним, хавбек Боруссии Д Андрей Ярмоленко получил травму сухожилия в матче против Фрайбурга, который состоялся 27 января. Из-за этого футболист не смог принять участие в товарищеских матчах сборной Украины.

Отмечалось, что Андрей Ярмоленко приступил к беговым упражнениям и в скором времени должен вернуться в игру.

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Теги: Андрей Ярмоленко, Боруссия Д, чемпионат Германии по футболу, футбол, травма
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