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Главный тренер Боруссии Д покинет должность в конце сезона - СМИ

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Петер Штегер уйдет из дортмундской Боруссии.
Петер Штегер
Петер Штегер
Getty Images

В конце сезона ожидается, что Петер Штегер покинет пост главного тренера дортмундской Боруссии.

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Как сообщает Bild, руководство “шмелей“ планирует отправить Штегера в отставку. Немецкий клуб рассматривает на эту должность тренера Ниццы  Люсьена Фавра.

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При этом France Football утверждает, что французский клуб потребует 3 миллиона евро за расторжение контракта с Фавром. Именно эта сумма прописана в соглашении специалиста с прованским клубом.

Напомним, Петер Штегер возглавил Боруссию Д после отставки Петера Боша в декабре прошлого года. Отмечалось, что немецкий клуб рассматривал Штегера лишь как тренера до конца сезона и провел переговоры с главным тренером Хоффенхайма Юлианом Нагельсманном.

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Теги: Петер Штегер, Боруссия Д, чемпионат Германии по футболу, футбол, тренер
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