Петер Штегер уйдет из дортмундской Боруссии.

В конце сезона ожидается, что Петер Штегер покинет пост главного тренера дортмундской Боруссии.

Читай также: Тоттенхэм хочет подписать игрока дортмундской Боруссии

Как сообщает Bild, руководство “шмелей“ планирует отправить Штегера в отставку. Немецкий клуб рассматривает на эту должность тренера Ниццы Люсьена Фавра.

Читай также: Вратарь Боруссии Д установил новый рекорд Бундеслиги по количеству сейвов

При этом France Football утверждает, что французский клуб потребует 3 миллиона евро за расторжение контракта с Фавром. Именно эта сумма прописана в соглашении специалиста с прованским клубом.

Напомним, Петер Штегер возглавил Боруссию Д после отставки Петера Боша в декабре прошлого года. Отмечалось, что немецкий клуб рассматривал Штегера лишь как тренера до конца сезона и провел переговоры с главным тренером Хоффенхайма Юлианом Нагельсманном.

Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.